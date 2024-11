"Nati per leggere" festeggia i 25 anni

PANICALE - La Biblioteca intercomunale Ulisse (di Panicale e Piegaro) in collaborazione con Sistema Museo festeggia i 25 anni di "Nati per leggere". Compie un quarto di secolo il programma sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino volto a promuovere gratuitamente per le famiglie con bambini fino a 6 anni. "Leggere insieme – spiegano dalla Biblioteca Ulisse - non solo è bello, ma fa bene e favorisce lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo del bambino. Le storie, quelle capaci di tessere e ricreare legami a partire dalla voce, potente strumento di relazione, sono un diritto di tutti i bambini". Presso la "Ulisse" di Tavernelle questo speciale compleanno sarà festeggiato con una serie appuntamenti. Oggi alle ore 10,15 è in programma "Libreriamoci", letture ad alta voce a cura delle insegnanti della Scuola materna di Tavernelle. Martedì 26 novembre alle 17 l’appuntamento che chiuderà anche la Settimana NpL in Umbria. Si tratta dell’incontro dedicato ai benefici e alle buone pratiche della lettura ad alta voce nella prima infanzia. Seguirà la presentazione del libro "Brava Chiocciolina!" di Silvia Vecchini.