Nasce il “Villaggio delle Zucche“: "Riportiamo le famiglie in campagna"

Rotoballe che diventano Minions, zucche animate, una scacchiera a grandezza umana: a Città di Castello a ottobre ci sarà un luogo speciale dove bambini e adulti potranno divertirsi e immergersi nella vita di campagna, con i suoi rituali. Domenica 29 alle 16 sarà inaugurato in località Vingone il “Villaggio delle Zucche“, un parco divertimenti a tema che per tutto il mese proporrà attrazioni, musica, arte di strada e laboratori creativi in collaborazione con il Museo Malakos. L’associazione “Fuori di Zucca“ porterà nel territorio dell’Altotevere un progetto davvero originale che sarà aperto tutti i sabati e le domeniche di ottobre, dalle ore 10 alle 19. Negli altri giorni della settimana sarà a disposizione delle scuole per le uscite didattiche. Il villaggio nasce su un’area di 10mila metri quadrati e celebra la zucca, grazie all’esposizione dei tanti frutti della terra coltivati da “Nonno Alfiero“, ma anche alle installazioni realizzate con materiali naturali, come il legno e la paglia. Bambini e adulti potranno divertirsi con artisti di strada e musicisti, visitare la cappella horror, giocare insieme e partecipare a laboratori creativi, approfittare dell’area ristoro con i food truck.

"Un’opportunità in più di riscoprire le tradizioni agricole e culturali del nostro territorio che accogliamo favorevolmente, perché anche con il gioco e il divertimento si può contribuire a riempire il bagaglio di conoscenze dei più piccoli sulla comunità in cui vivono, sulla sua storia e sulle sue caratteristiche", dicono gli assessori Michela Botteghi e Letizia Guerri nel ringraziare "i privati che con il loro impegno ampliano l’offerta di eventi e iniziative rivolte alla collettività". Il presidente dell’associazione "Fuori di Zucca" Matteo Pellegrini presenta l’iniziativa come "un progetto ambizioso, che già al suo primo anno ha visto e vedrà coinvolti tanti volontari nell’ideazione, nella preparazione e nell’organizzazione delle attività. L’obiettivo – spiega il responsabile – è di riportare bambini, amici e famiglie a divertirsi in campagna, con semplicità, in un contesto naturale a impatto zero".