Nasce il ’Patto di comunità’ con le scuole

GUALDO TADINO- Il "Patto educativo di comunità" per il territorio di Gualdo Tadino è diventato un documento ufficiale. Lo hanno condiviso e sottoscritto nella sala consiliare del municipio una trentina di soggetti, tra i quali il Comune, gli istituti scolastici Comprensivo, Casimiri e Bambin Gesù, le cooperative sociali Asad e Fare, l’Unità pastorale gualdese e numerose associazioni e realtà aggregative, tra cui Educare alla Vita Buona. Atto analogo è stato già firmato a Nocera Umbra, presto lo si farà per i Comuni a nord: Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Così la fascia appenninica ha anticipato i tempi, perché i patti educativi di comunità "saranno lo strumento principale attraverso il quale Istituti scolastici, Comuni, associazioni ed enti del terzo settore potranno stabilmente collaborare per coordinare l’azione educativa e offrire ai giovani spazi di crescita integrale e di protagonismo".