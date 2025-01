Nasce 'Hydra', museo multimediale per 'immergersi' nella cascata delle Marmore

Terni, 9 ottobre 2021 - Raccontare le particolarità storiche e culturali della Cascata delle Marmore utilizzando più moderne tecnologie espositive: è con questo obiettivo che è nato "Hydra", Museo multimediale Cascata delle Marmore, un'esposizione multimediale appunto collocata nel Belvedere Superiore dell'area turistica. Ospitato nei locali seminterrati della scuola Don Milani di Marmore, il museo propone plastici territoriali, modelli tridimensionali, installazioni di realtà aumentata/virtuale, app digitale per la fruizione di contenuti.

L'obiettivo è far comprendere la complessa interazione tra evoluzione geologica ed intervento umano, iniziata più di 2000 anni fa, che ha prodotto il contesto della Cascata come è conosciuto oggi. Nell'intento dei progettisti l'esposizione si proporrà anche come una «porta» sul territorio stesso, promuovendo le possibilità di esperienze sportive, culturali, enogastronomiche. Nel museo, gestito dalla società Museo della Cascata, è prevista anche un'aula didattica, per l'organizzazione di laboratori per le scuole e di momenti di incontro e di studio.