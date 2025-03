Nasce Birà, il “mercato collaborativo“. Patto equo tra produttori e consumatori

Un gruppo di cittadini e piccoli produttori agricoli ha dato vita a Birà, il primo mercato collaborativo di Perugia (e dell’Umbria), la cui apertura è prevista per maggio. Il progetto nasce dalla volontà di creare un modello di consumo più equo e sostenibile, in cui produttori e consumatori collaborano attivamente per garantire cibo sano e di qualità a prezzi accessibili, valorizzando il lavoro degli agricoltori e delle realtà produttive locali.

Birà si basa sulla partecipazione diretta dei suoi membri, superando la tradizionale divisione tra produttori e consumatori. Questo innovativo mercato collaborativo sarà un punto di riferimento per il consumo consapevole, l’agricoltura sostenibile e la rigenerazione sociale e urbana. Il progetto è strettamente legato alle politiche locali del cibo e alla promozione di pratiche economiche più eque, rispondendo alle esigenze della comunità e di tutti gli attori coinvolti.

L’idea prende forma dall’esperienza del G.A.S. di via Birago, attivo da quattro anni e al servizio di oltre ottanta famiglie nel quartiere. L’emporio collaborativo, situato in via Birago sarà gestito da una cooperativa che coinvolge consumatori, produttori e lavoratori. Per rendere questo progetto una realtà, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su “Produzioni dal Basso“, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.