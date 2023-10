Narrazioni: storie, racconti, scritture domani con Valentina Parasecolo

CASTIGLIONE DEL LAGO - La giornalista di Todi sarà a Castiglione del Lago sabato alle ore 17 per il secondo appuntamento di "Narrazioni: storie, racconti, scritture" edizione 20232024, il format di libri e cultura lanciato nel 2021 dal Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria "Libri Parlanti Books & Coffee" e la Biblioteca Comunale. La rassegna propone incontri con gli autori nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, un luogo suggestivo che la potrà ospitare ininterrottamente fino alla fine della primavera 2024. L’incontro sarà condotto da Davide Astolfi e Francesca Marruco. Valentina Parasecolo è giornalista professionista e coordinatrice dell’Ufficio Stampa del Parlamento Europeo in Italia. Laureata e specializzata in Scienze Politiche tra Italia e Stati Uniti, ha lavorato come autrice e inviata per Rai e La7, in programmi tv di approfondimento e inchiesta.