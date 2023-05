Narni, nuovo servizio di trasporto Treno e bus per andare in centro

NARNI Treno e bus per raggiungere il cuore della città da tutta l’Umbria. Al via dal 13 maggio il “Narni link“, nuovo servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che rende più facile ed ecologico raggiungere il centro storico da tutte le località dell’Umbria e dalle altre regioni. "Una soluzione smart e sostenibile: viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, e percorrere l’ultimo miglio tra la stazione e il centro con moderni autobus a basso impatto ambientale da 25 posti, riconoscibili dalla speciale livrea rossa con la scritta Narni link" sottolineano le Ferrovie. Il servizio di trasporto è nato dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia, società del Gruppo FS italiane, e in sinergia con la Regione. "Lanciamo un nuovo servizio, che si aggiunge agli altri link regionali di successo, in questa splendida regione che sta vivendo un ottimo momento per il turismo: assistiamo ad un vero e proprio boom anche per gli arrivi dall’estero", sottolinea Sabrina De Filippis, Direttore business regionale di Trenitalia