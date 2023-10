Narni è un "Ambasciatore Nazionale" di Eccellenza

Narni è uno dei cinque Comuni “Ambasciatori nazionali”. Il sindaco Lorenzo Lucarelli ha ricevuto giovedì a Roma, nella Sala Capitolare del Senato, durante la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Comune di Eccellenza” il prestigioso titolo. "Un ulteriore premio per Narni – commenta il sindaco - che già è stato riconosciuto come Comune di eccellenza e inserito nel prestigioso catalogo del progetto editoriale Rde Comunitaliani & Ambasciatori d’Eccellenza". Il premio organizzato dall’Associazione Liber, è stato assegnato ai cinque Comuni ritenuti tra i più encomiabili fra i centoventi già presenti (e già selezionati) dal Comitato d’Onore, presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti. Il Comune ricorda che partecipava alla selezione indetta da Rde con la proposta del Parco Rifugio San Crispino, in particolare con i percorsi di inclusione sociale e pet therapy che a breve partiranno in quelle aree.