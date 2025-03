Narni, controlli nei locali pubblici. Elevate multe per 5mila euro

NARNI - Controlli straordinari in bar e ristoranti di Narni, multate due attività per un totale di 5mila euro. Nell’ambito di una serie di verifiche disposte dal comando provinciale di Terni, finalizzate all’accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie, i carabinieri di Narni, con il personale del Nucleo antisofisticazione di Perugia, hanno eseguito una attività ispettiva mirata su alcuni esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. A carico di un bar sono state riscontrate più violazioni in materia igienico-sanitaria e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. Per un altro esercizio, invece, sono state rilevate mancate procedure di autocontrollo, con conseguente elevazione alla proprietaria di una sanzione amministrativa di 2mila euro. I controlli e l’attività di verifica negli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, proseguiranno anche nei prossimi giorni in vista della tanto attesa festa medievale della cittadina narnese.