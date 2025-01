Musica, teatro e animazione. A Corciano il Natale non è finito

Ancora calda atmosfera e luminarie accese fino al prossimo 6 gennaio a Corciano dove, nell’ambito di “Natale a Corciano“, una special edition che celebra gli 800 anni dalla stesura del “Cantico delle Creature“ di San Francesco - manifestazione promossa in sinergia dall’amministrazione comunale, la parrocchia di Santa Maria Assunta e le associazioni del territorio - ad andare in scena nei prossimi giorni saranno appuntamenti tra musica, teatro e animazione. Senza dimenticare il suggestivo Presepe monumentale, che accompagna i visitatori lungo le vie e le piazze del borgo, e le mostre.

Oggi al Teatro della Filarmonica, alle 17 spazio al teatro ragazzi del Teatro le Onde: in scena “Bianca... come la neve“, spettacolo ispirato alla fiaba Biancaneve, di e con Domenico Madera e Alessia Rossi (ingresso libero su prenotazione 075 5188255).

Domani dalle 16 alle 18 le vie del centro storico saranno invase dalla musica dei maestri zampognari. Alle 16 nella palestra comunale sarà la volta di “Aspettando la Befana“ con l’arrivo della vecchietta più amata dai bambini che recherà in dono calze colorate e gustose (evento a cura dell’Apd Corciano e della parrocchia di Corciano). Alle 17 in piazza Coragino per la gioia dei bambini appuntamento speciale con le Befane dei vigili del fuoco. Infine, lunedì 6 gennaio alle 18 nella chiesa di Santa Maria Assunta a chiudere la rassegna sarà “Armonie natalizie“ a cura della Corale Tetium diretta dal maestro Christian Faina Vannini.

Il Presepe monumentale (che è visitabile ventiquattro ore su ventiquattro) allestito lungo l’acropoli è composto da personaggi a grandezza naturale, con mani e teste in terracotta e abiti in foggia medievale rinnovati dai volontari della parrocchia di Santa Maria Assunta. Le scene rappresentano e celebrano versi e temi dell’antico testo del “Cantico delle Creature“ di San Francesco, rievocando nei visitatori l’amore per la Natura e accompagnandoli verso una profonda riflessione sull’importanza di custodire questi doni: un vero e proprio cammino fisico quanto spirituale. Le mostre che arricchiscono il percorso del Natale offerto dalla città di Corciano sono visitabili fino al 6 gennaio.