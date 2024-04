Musica del Cuore, donati i fondi della solidarietà

BASTIA UMBRA - Consegnati all’associazione Punto Rosa e al Gruppo di Protezione Civile di Bastia Umbra i fondi di solidarietà raccolti con l’iniziativa "Musica del Cuore" e presentato il nuovo mezzo che sarà in dotazione alla Protezione Civile. La consegna, con una semplice ceri monia, è stata effettuata nella Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra alla presenza dei responsabili del ‘Punto Rosa’ e della Protezione Civile: gli importi donati serviranno ad acquistare dotazioni necessarie per le loro attività. I fondi erano stati raccolti in occasione della serata di solidarietà "Musica del Cuore", l’ultima del programma di "Natale a Bastia". Era stata realizzata in occasione della rassegna di eventi natalizi del Comune di Bastia Umbra grazie alla collaborazione fornita dai "Medici per Caso", rappresentati dal dottor Giulio Franceschini, e da altri valenti artisti del territorio bastiolo e umbro tra cui la storica formazione degli Incas, Natascia Mancini, Federico Centorrino e Luli Tunes, con Luisa e Marco Lombardoni, i Pyramid Quartet e la giovanissima Linda Loreti. Contestualmente alla consegna della somma raccolta grazie alla generosità dei tanti che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa solidale, si è proceduto all’inaugurazione del nuovo mezzo a disposizione del gruppo di Protezione Civile di Bastia Umbra per le esigenze della popolazione nelle emergenze e nelle tante attività in cui i volontari sono impegnati ogni giorno. Il mezzo è stato acquistato dal Comune in compartecipazione con la Regione, una dotazione da tempo richiesta dal Gruppo dei Volontari della Protezione Civile in quanto necessaria per l’espletamento delle diverse attività in favore della comunità di Bastia Umbra.