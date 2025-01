Museo archeologico al top Ben 33,8% in più di visitatori

SPOLETO Numeri da record per il Museo archeologico, che archivia il 2024 con un notevole aumento del numero di ingressi rispetto all’anno precedente. Risultato più che soddisfacente per il Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto che nell’anno appena trascorso ha registrato il 33,8 per cento in più di visitatori in confronto al 2023. In base ai dati dell’anno passato gli accessi son passati da 17mila a 23mila. Il trend è stato confermato anche dall’inizio del nuovo anno, durante il quale si è assistito a un’ulteriore impennata degli accessi che premia l’intenso lavoro svolto da parte di tutto lo staff del sito museale, coordinato dalla direttrice Silvia Casciarri. L’attività di promozione e valorizzazione, infatti, spazia su più fronti e racchiude visite guidate gratuite, programmate nelle giornate di venerdì e sabato alle 11 e alle 15 e incluse nel prezzo del biglietto d’ingresso (4 euro), eventi, convegni e un’ampia proposta rivolta alle scuole di ogni ordine e grado . La didattica, in particolare, è tra i fiori all’occhiello del Mantr e si articola in vari percorsi tematici, curati da archeologi e mirati alla conoscenza approfondita del contesto museale. Tra questi, giochi per i più piccoli, tra cui cacce all’oggetto e laboratori (sull’attività di scavo, sul mestiere dell’archeologo e ancora sulla creazione di vasi in argilla e in ceramica), e visite guidate per i più grandi, riferite anche a periodi o temi specifici che vengono concordati con i docenti.