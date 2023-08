Musei aperti... per festa Arte e bellezza a Ferragosto

Sarà un ponte di Ferragosto da vivere nel segno dell’arte. Seguendo le indicazioni del Ministero della Cultura, anche in Umbria i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali con castelli, ville e giardini resteranno aperti domani e martedì 15 agosto, con la consueta bigliettazione e l’ordinario orario di visita. "E’ un’occasione straordinaria per offrire a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale nazionale, anche nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte", dice il Ministro Gennaro Sangiuliano. E il Cuore Verde si allinea con entusiasmo offrendo un ricco itinerario d’arte e bellezza.

Partendo da Perugia, porte spalancate alla Galleria Nazionale dell’Umbria, con orario 8.30 – 19.30 anche per il 14 e 15 agosto. Restando in città, sono aperti... per festa il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, l’Ipogeo dei Volumni e la Necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni (dalle 9 alle 13.30) e Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto, con orario 10-13 e 15.30.19 e con visite guidate alle 10 e alle 17. Aperti anche il museo civico di Palazzo della Penna dalle 10 alle 19 e la Cappella di San Severo con l’affresco di Raffaello & Perugino (10-18) passando per l’arte sacra del Museo del Capitolo della Cattedrale e il viaggio nella storia di “Perugia sotterranea“. A Corciano c’è la mostra in omaggio al Perugino, ricchissimo è il cartellone di Spoleto con il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, la Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato e il circuito dei musei civici. Nel giorno di Ferragosto si potranno visitare Palazzo Collicola con la Galleria d’Arte Moderna Carandente, l’Appartamento Nobile e le tante mostre temporanee, la Casa Romana, il Museo del Tessuto e del Costume e la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, tutte con speciali installazioni. Sempre martedì, alle 16, visita guidata al Teatro Caio Melisso dal titolo “Un antico teatro all’italiana”. Domani e martedì sono aperti anche il Tempietto sul Clitunno a Campello, Castello Bufalini di San Giustino, Palazzo Ducale, il Teatro Romano e l’Antiquarium di Gubbio fino a Orvieto con il Museo Archeologico e la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo e l’Area archeologica di Carsulae a Terni.

A Città di Castello restano aperti nel Ponte di festa la Pinacoteca Comunale e il Centro delle Tradizioni Popolari di Garavello, a Gualdo Tadino a Ferragosto si potranno visitare con biglietto unico i musei e le mostre di “Contemporaneamente”, il festival dell’arte contemporanea

Sofia Coletti