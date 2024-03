Tragico volo dal muraglione, venticinquenne muore dopo una serata con gli amici

Perugia, 11 marzo 2024 – Un volo tragico, fatale. La vita di una ragazza che se ne va, d’improvviso. Ad appena 25 anni. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che prendere un corpo e sottrarlo alla pioggia.

Era giovane, la donna del Tuderte trovata senza vita nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Perugia. Una morte che colpisce, un volo di diversi metri, nella zona di Porta Sole a Perugia, dal muraglione che delimita Piazza Rossi Scotti. Sulla spalletta sono rimasti la sua borsetta e un bicchiere con ciò che rimaneva di un cocktail.

La pista del suicidio resta al momento la più credibile, ma i dettagli sono tutti da chiarire: ad avvalorarla la storia appena finita con un ragazzo di cui la giovane parla in un messaggio inviato a un’amica. Proprio quel messaggio – inviato poco prima del dramma – che spaventa a tal punto la giovane che lo riceve da farle subito chiamare il 112 e dare l’allarme: sono passate da poco le 4. La 25enne si era allontanata dal gruppo dei compagni dopo aver trascorso un po’ di tempo in un locale, come testimoniano le storie pubblicate sul suo profilo Instagram pochi minuti prima della morte. Sembra serena, anche se la videocamera non inquadra bene il volto, è in compagnia di un’amica dai capelli castani, che viene taggata, e poi di altre persone di cui si inquadrano alcuni bicchieri.

Poche parole, poi la decisione di allontanarsi: verrà ritrovata solo al termine di una notte di ricerche febbrili. Dopo triangolazioni dei ponti radio, la zona viene individuata nei pressi di Sant’Angelo, ma la ragazza non risponde al telefono.

Sono le 6 quando viene trovata, nella zona di Porta Sole: sfortunatamente sembra essersi gettata dal muro soprastante. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e al personale sanitario, hanno tentato il soccorso ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.