Muore a 36 anni dopo il ricovero. La Procura apre un fascicolo e dispone l’esame autoptico

È morta a casa domenica scorsa, due giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Foligno, dove era stata ricoverata per 21 giorni. Marica Remoli aveva 36 anni, era una giornalista, comunicatrice, organizzatrice di eventi ed esperta digitale. Sul caso Procura di Spoleto vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo, disponendo anche l’autopsia sul corpo della ragazza. Marica Remoli aveva mosso i primi passi dalle colonne dei quotidiani locali e poi aveva iniziato sempre di più a lavorare nella comunicazione, creando un blog di moda come fattyfair.wordpress.com e organizzando eventi. Poi il trasferimento in Olanda per tre anni e il ritorno in Umbria, fino al ricovero in ospedale. Era stata lei stessa a informare sui motivi del ricovero sui social: ernia discale estrusa e lombosciatalgia acuta. Patologie scoperte durante il trasloco, quando si era infortunata alla schiena. Marica Remoli ha raccontato la sua degenza nelle storie social, tra alti e bassi, non senza lesinare qualche critica. L’ultimo post sui social tre giorni fa: "Finalmente a casa dall’ospedale, dopo 21 lunghi giorni. Ora mi sto godendo il calore della mia casa in Italia e della mia famiglia, a due e quattro zampe. In termini di salute, sto facendo progressi: ho iniziato di nuovo a camminare da poco e la mia lombosciatalgia è molto meno dolorosa. La mia ernia del disco lombare è ancora lì, ma i medici dicono che abbiamo superato l’emergenza".

Il fascicolo della Procura, al momento senza indagati, e la decisione di disporre l’autopsia, vengono intesi come un atto dovuto. Laddove, dall’esame autoptico, dovessero emergere delle ulteriori novità, la Procura si muoverà di conseguenza.