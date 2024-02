Movida violenta in centro. Aggrediti due ragazzi

Due ragazzi aggrediti da un gruppo di coetanei in via Alessi. I due sono finiti in ospedale. Gli agenti della questura hanno avviato le indagini e sono al lavoro per riuscire a ricostruire i motivi dell’atto di violenza. È successo tutto nella tarda serata di sabato scorso, davanti ai locali della movida perugina, in una delle vie del centro più frequentate dai giovani nelle “serate“ di festa. Non è chiaro, al momento, quale sia stata la miccia che ha fatto accendere il diverbio. Sta di fatto che, alla fine, due ragazzi sono stati picchiati da un gruppo di altri giovani: calci e cazzotti, ma nessuna arma, neanche di fortuna. Tutto finché non sono stati chiamati a intervenire i soccorsi.

Sono arrivate due gazzelle dei carabinieri e gli agenti della squadra volante. I ragazzi feriti sono stati accompagnati al Santa Maria della Misericordia: i medici del Pronto soccorso li hanno sottoposti agli accertamenti e alle cure del caso, ma le loro condizioni, per fortuna, non desterebbero preoccupazione.

Gli agenti della questura che, come detto, conducono le indagini, hanno raccolto le testimonianze dei presenti, cercando di ricostruire quanto accaduto. Non si conoscono al momento le ragioni dell’aggressione: i poliziotti sono al lavoro per dare un volto a tutti i partecipanti e accertare le responsabilità. Al vaglio degli investigatori, oltre ale testimonianze raccolte, anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Filmati che, con molta probablità, permetteranno di fare chiarezza su quanto accaduto in via Alessi.