Motorino rubato ritrovato e consegnato alla proprietaria

Prosegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte della polizia locale. Nei giorni scorsi il personale del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge, durante i controlli nell’area della stazione, ha notato un ciclomotore sospetto in sosta. Le condizioni, infatti, hanno fatto sorgere il dubbio che fosse oggetto di furto. Gli accertamenti di rito svolti dagli agenti della polizia locale hanno dato esito positivo: il mezzo è risultato rubato pochi giorni prima. Furto regolarmente denunciato dalla proprietaria che lo utilizzava come unico mezzo di trasporto. Il mezzo è stato quindi posto sotto sequestro penale e affidato alla carrozzeria, mentre il personale del Nucleo effettuava ulteriori indagini per risalire agli autori del reato. Il ciclomotore, completate le attività di ufficio, è stato restituito alla legittima proprietaria, una studentessa residente fuori comune.