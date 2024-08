Mostra zootecnica. Successo di pubblico

Buona affluenza di pubblico e temperature tropicali ieri per la prima giornata della Mostra Zootecnica della Fiera di San Bartolomeo al parco Langer (Ansa del Tevere) fino a stasera. L’area verde sotto il bastione del Cassero ha accolto gli animali protagonisti della manifestazione, guidati dall’imponente toro di razza Chianina “Nepal“, da subito ricercatissimo e fotografato dai bambini a passeggio con i genitori e i nonni. Perfettamente a suo agio nello spazio riservato al bestiame, il gigantesco esemplare è uscito anche sul piazzale esterno accompagnato da Marco Lucchetti dell’allevamento di Collazzone in tutta la sua maestosità con i suoi oltre 1.400 chilogrammi di peso e si suoi quasi due metri di altezza al garrese. "In questo momento Nepal è il miglior toro del panorama nazionale per morfologia", ha dichiarato Lucchetti, presentando il suo toro, che fa parte di una famiglia di campioni. "La sua presenza qui è il simbolo della passione degli allevatori della nostra regione e della qualità degli allevamenti del settore, che hanno bisogno di essere sostenuti dalle istituzioni pubbliche e hanno bisogno che i consumatori siano educati ad apprezzare la qualità della carne Chianina". In mostra anche ovini, caprini, asini, pony e cavalli; è stata registrata qualche assenza inattesa, ma dovuta alle intense temperature, che hanno costretto alcuni allevatori a rinunciare all’ultimo minuto a portare tutti i propri animali. Nella nuova area di piazzale Ferri ridisegnata dalla variante del Cassero e in piazza Gabriotti gli ambulanti della fiera delle merci portano in vetrina fino a stasera generi alimentari, abbigliamento, accessori e casalinghi.