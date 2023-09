Mostra nell’ex chiesa su territorio e bici

PERUGIA Sabato alle 10 nella sala espositiva ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in via Oberdan a Perugia, dove fino a venerdì 15 settembre è allestita la mostra fotografica e documentale ‘Trasimeno e bici’, si terrà il convegno ‘Il Trasimeno negli occhi di passanti e residenti. Storia e memorie dei secoli XVIII, XIX e XX’. A introdurre e coordinare l’incontro, organizzato da Regione Umbria e Asd Francesco nei sentieri che organizza l’omonima manifestazione ciclostorica, saranno il consigliere regionale dell’Umbria, Eugenio Rondini e lo storico Michele Chierico. Saranno presenti anche Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, e Cesare Galletti, presidente dell’Asd Francesco nei sentieri. Aprirà il convegno Giancarlo Brocci, ideatore e anima della storica cicloturistica ‘L’Eroica’. Si alterneranno, poi, vari contributi tra cui quelli di Carla Cicioni e Piero Giorgi, collezionisti e studiosi che parleranno de ‘Il Grand Tour e il Trasimeno’; Mario Squadroni, presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria con l’intervento ‘Fonti archivistiche per la storia del lago Trasimeno tra Ottocento e Novecento’ e Michele Chierico. Ci sarà poi una lettura a cura di Fabiola Marchesi.