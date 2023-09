Mostra del Cavallo tra libertà e diritti "Stop bullismo e violenza di genere"

Oggi e domani i cavalli saranno gli ambasciatori delle tradizioni equestri italiane, dei messaggi universali di libertà e rispetto contro la violenza sulle donne e il bullismo. Promossa dall’omonima associazione presieduta Marcello Euro Cavargini, con il supporto di Comune, Regione e la collaborazione della Fise Umbria e associazione Allevatori la 53ma Mostra Nazionale del Cavallo si aprirà stamani con la cerimonia di inaugurazione, alle ore 10 nella cornice del parco comunale Alexander Langer, con una passeggiata in sella lungo il Tevere fino a Trestina e con la sfilata nel centro storico di Città di Castello dei cavalieri e delle amazzoni insieme alla Compagnia dei Balestrieri tifernate, che avrà il clou attorno alle ore 18 tra piazza Garibaldi, piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele. Tanti rappresentanti istituzionali anche per ribadire il senso della manifestazione, vocato quest’anno a una forte sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che sarà esplicata dagli spettacoli equestri, ma anche dalla presenza di uno stand dell’Arma dei Carabinieri, che con il personale della Compagnia di Città di Castello offrirà per due giorni un punto informativo e di ascolto a tutti i visitatori sulle tematiche della violenza sulle donne, del bullismo e del cyberbullismo.

Poi il gran galà equestre: nella prima rappresentazione di stasera alle ore 21 (cui seguirà la replica di domani alla stessa ora), lo spettacolo "Cavalli ed eleganza" firmato da Nico Belloni, dirà no alla violenza sulle donne e al bullismo, piaghe sulle quali in questi giorni ha richiamato l’attenzione lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A prestare volto e gesti alla sensibilizzazione sulla necessità di una ribellione culturale alle gravissime degenerazioni sociali saranno l’amazzone eugubina Chiara Cutugno e tre giovani cavalieri bendati in sella guidati del tecnico federale Alessia Germoni. Con loro saranno in scena alcuni tra i migliori artisti del panorama nazionale, a cominciare dalla famiglia Galuppi, con Andrea e i numeri con cui ha conquistato due Guinness World Record. L’equitazione ai più alti livelli internazionali sarà rappresentata dalla nazionale azzurra di Monta da Lavoro, che per due giorni sarà mattatrice della rassegna tifernate. Alla grande tradizione equestre italiana renderanno omaggio la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, ospite speciale del gala "Cavalli ed eleganza" di domani sera con la maestria dei 23 elementi diretti dal sostituto commissario Silverio Mariani, eredi dell’antica storia dei reparti militari a cavallo.