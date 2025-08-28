Esce per una passeggiata, al ritorno trova la casa svaligiata dai ladri e muore per lo choc

Spoleto, 28 agosto 2025 – Il suo cuore non ha retto quando ha visto che in casa erano entrati i ladri. E’ morto così Giuseppe Capaldini, 68 anni, di Spoleto. L’uomo era uscito di casa per una passeggiata insieme alla compagna, ma al suo ritorno ha trovato la casa completamente a soqquadro dopo il raid di alcuni malviventi.

L’uomo, per lo choc, ha avuto un malore. Immediati i soccorsi, giunti sul posto per provare a salvare la vita al 68enne, ma per lui non c’è stato niente da fare. Capaldini lascia una moglie e due figlie: le forze dell’ordine, ora, sono al lavoro per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili del furto. Al vaglio anche le telecamere della zona.

I ladri hanno agito in tempi rapidissimi, ma nessuno poteva immaginare un epilogo così. Capaldini era molto conosciuto e apprezzato nel quartiere, come testimoniano le tante persone presenti al funerale che si è tenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto.