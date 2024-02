Montone ottiene la conferma della Bandiera Arancione

MONTONE –Un prestigioso riconoscimento ad un borgo tra i più affascinanti d’Italia, ricchissimo di arte, storia, tradizioni e che ha fatto della cultura e della qualità dell’accoglienza le sue ragion d’essere. Per tutto questo – ed altro ancora – è stato rinnovato il marchio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per il triennio 2024-2026 a Montone.

La conferma è arrivata in occasione della cerimonia nazionale di assegnazione delle Bandiere Arancioni, tenutasi nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La riconoscimento è un attestato di merito assegnato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita; ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo per i comuni, portando benefici reali ai territori coinvolti.

Viene assegnata ai paesi dell’entroterra che sanno offrire eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici e di accoglienza. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale arietana.

"Mantenere la Bandiera Arancione nel tempo - ha detto il sindaco Mirco Rinaldi (nella foto) - significa proseguire il percorso di miglioramento intrapreso in questi anni per valorizzare sempre di più il nostro splendido borgo".

Da sottolineare il fatto che Montone è inserito anche nel novero ufficiale dei Borghi più belli d’Italia.

