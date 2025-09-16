L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Umbria
CronacaMonteluce, rinvenute quattro auto abbandonate
16 set 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
Monteluce, rinvenute quattro auto abbandonate

Dal parco Chico Mendez alla Pallotta, passando per Monteluce fino a via Martiri dei Lager. Ci sono situazioni di degrado, bivacchi e abbandono che in alcune zone di Perugia sono sempre più evidenti. E il Comune cerca di metterci una toppa. "L’attenzione sul territorio resta alta, con interventi quotidiani per ripristinare decoro e sicurezza urbana" dice Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza. Gli interventi più recenti hanno riguardato via Martiri dei Lager, dove un sopralluogo con Ater ha portato alla scoperta di rifiuti e di garage con porte basculanti divelte. L’amministratore condominiale è stato diffidato a procedere immediatamente a bonifica e ripristino chiusure. Al parco Chico Mendez, è stato riscontrato l’uso improprio delle strutture ludiche e la presenza di fuochi accesi abusivamente. In via D’Andreotto sono stati smantellati bivacchi e giacigli improvvisati sotto le abitazioni a ridosso del minimetrò. Ampio spazio hanno avuto i controlli a Monteluce. Dopo la chiusura del sottopasso pedonale di via Brunamonti, le verifiche sono proseguite sotto i loggiati dell’ex ospedale, oggi sede di uffici comunali. Ancora più significativa l’operazione nel complesso "Nuova Monteluce": i parcheggi sotterranei erano stati trasformati in veri alloggi di fortuna. Contestualmente sono stati rinvenuti quattro veicoli in stato di abbandono e senza assicurazione, sanzionati e sequestrati per la successiva confisca. Nel quartiere Pallotta, infine, dopo ripetuti episodi di abbandono rifiuti, è stato individuato e sanzionato il responsabile.

