Monteluce, rinvenute quattro auto abbandonate

Dal parco Chico Mendez alla Pallotta, passando per Monteluce fino a via Martiri dei Lager. Ci sono situazioni di degrado, bivacchi e abbandono che in alcune zone di Perugia sono sempre più evidenti. E il Comune cerca di metterci una toppa. "L’attenzione sul territorio resta alta, con interventi quotidiani per ripristinare decoro e sicurezza urbana" dice Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza. Gli interventi più recenti hanno riguardato via Martiri dei Lager, dove un sopralluogo con Ater ha portato alla scoperta di rifiuti e di garage con porte basculanti divelte. L’amministratore condominiale è stato diffidato a procedere immediatamente a bonifica e ripristino chiusure. Al parco Chico Mendez, è stato riscontrato l’uso improprio delle strutture ludiche e la presenza di fuochi accesi abusivamente. In via D’Andreotto sono stati smantellati bivacchi e giacigli improvvisati sotto le abitazioni a ridosso del minimetrò. Ampio spazio hanno avuto i controlli a Monteluce. Dopo la chiusura del sottopasso pedonale di via Brunamonti, le verifiche sono proseguite sotto i loggiati dell’ex ospedale, oggi sede di uffici comunali. Ancora più significativa l’operazione nel complesso "Nuova Monteluce": i parcheggi sotterranei erano stati trasformati in veri alloggi di fortuna. Contestualmente sono stati rinvenuti quattro veicoli in stato di abbandono e senza assicurazione, sanzionati e sequestrati per la successiva confisca. Nel quartiere Pallotta, infine, dopo ripetuti episodi di abbandono rifiuti, è stato individuato e sanzionato il responsabile.