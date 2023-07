’Montecristo’ La scuola del formaggio

TODI – Esportare l’arte casearia di Todi nel mondo. È l’obiettivo, ambizioso, che Riccardo Marconi, ex allievo dell’Istituto agrario, giovane imprenditore, titolare del caseificio ’Montecristo’, si è proposto di centrare con una formula praticamente inedita in Italia. Ha creato all’interno del suo negozio un centro formativo di eccellenza, la Montecristo Academy, un’aula specializzata all’interno della quale organizzare attività esperenziali per turisti, aspiranti casari o semplici curiosi, ma anche corsi on line in tutto il mondo, Europa, Russia e Usa.

Oltre 500 le persone che hanno già conosciuto i segreti della caseificazione e conseguito un attestato – tra i primi il sindaco Ruggiano – magari iniziando nel contempo un’attività di autoproduzione del formaggio in ambito domestico. "Tutto grazie alle ricette condivise con chi frequenta i corsi – spiega Riccardo, quasi 30 anni di attività alle spalle – ma soprattutto grazie alla facile reperibilità degli ingredienti con i quali i formaggi vengono realizzati, solo ingredienti freschi, stagionali e sani come piace a noi".

"Una giornata tipica in Accademia si struttura così- aggiunge – si parte in produzione alla mattina presto, andando a conoscere e toccare da vicino i processi produttivi insieme ai nostri ragazzi; ci si sposta, poi, in aula per fare il primo formaggio insieme ed apprendere tutto sulle tecniche della caseificazione, fino ad arrivare a gustare il prodotto appena realizzato insieme ad altri formaggi". I corsi, al momento, si dividono in tre proposte, cacio di bronzo, cacio di argento e cacio d’oro privato, quest’ultima su misura del cliente.

