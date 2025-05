Riconoscimento al comandante. L’Esercito premia Braga Musicoro

Un’importante onorificenza per il generale di divisione Giovanni Braga Musicoro, comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, di Foligno. La premiazione è avvenuta nel corso del 164esimo anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano, che si è svolta sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Il comandante Braga Musicoro è stato insignito della Croce d’Oro al merito dell’Esercito per l’attività svolta in territorio libanese, durante il suo comando nella Brigata Meccanizzata “Granatieri di Sardegna”. Riconoscimento assegnato con la seguente motivazione: "Comandante dell’Unità multinazionale delle Nazioni Unite, nell’ambito della missione Unifil in Libano, ha fronteggiato con somma perizia e con azione ardita ed efficace l’inasprimento delle tensioni tra le parti contrapposte, attuando misure di sicurezza concrete che hanno consentito di prevenire ogni criticità e di salvaguardare l’incolumità del personale dipendente. Agendo in situazioni di estrema instabilità e imminente pericolo – si legge ancora nella motivazione del riconoscimento – gestiva in prima persona le operazioni sul terreno, adeguando costantemente le procedure d’impiego in relazione all’evoluzione del contesto operativo, conseguendo tutti gli obiettivi prefissati. Ufficiale Generale di assoluto valore, ha conferito lustro e prestigio alla Nazione in ambito internazionale".

L’onorificenza arriva a seguito dell’importante contributo fornito dall’Ufficiale Generale nell’ambito della missione di pace e cooperazione internazionale condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite. Sotto la sua guida, sottolinea l’Esercito, la Brigata Granatieri ha svolto con successo delicate operazioni di supporto alla stabilizzazione dell’area, contribuendo significativamente alla sicurezza e al dialogo interforze. "La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, rappresenta un momento solenne per celebrare l’impegno, la dedizione e il sacrificio degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano". Brafa Musicoro è al timone del Csrne di Foligno dallo scorso ottobre. La sua carriera è stata caratterizzata da altre missioni importanti, non solo il Libano ma anche in Kosovo. Il suo predecessore era stato il generale Giorgio Guariglia.