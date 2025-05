FOLIGNO Oggi l’ultimo saluto a Maria Rita Cacchione, insegnante e militante politica. A dare notizia della morte il figlio, il musicista Giovanni Guidi, in un post pubblicato domenica sulla sua pagina Facebook: "Purtroppo mamma se ne è andata oggi pomeriggio. Per chi volesse ricordarla ci vedremo martedì 6 maggio al cinema Politeama Clarici alle ore 15.30. Poi le mie parole arriveranno con calma".

Per Rita innumerevoli i messaggi di cordoglio. "E non posso che farne una sintesi del tuo immenso impegno e cuore generoso - si legge in un post – . E non posso che farne un monito per tutte le volte che mi troverò davanti una difficoltà, una ingiustizia, un sostegno da dare. Come hai fatto te, sempre. Senza di te sarà ancora più dura. Ma ti promettiamo non impossibile. Buon viaggio compagna combattente".

E diversi anche i messaggi dagli studenti: "Ci hai insegnato a essere cittadini prima che studenti, a dare valore alle persone di qualsiasi colore e provenienza. Ci hai insegnato l’empatia verso gli altri (valore universale), ci hai fatto discutere di attualità, di guerre, di migrazioni. Ci facevi leggere il giornale a scuola per poi discuterne tra noi, avevamo 11-12-13-14 anni ma iniziavamo a ragionare con la nostra testa, e forse l’insegnamento più grande che hai dato è stato proprio questo, renderci partecipi in una società che ci vorrebbe spettatori. Non sei stata solo una Prof di Italiano, sei stata una Prof di vita".