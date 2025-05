A Perugia I colori della danza in piazza

“Perché non ballate?”, la rassegna che il Teatro Stabile dell’Umbria dedica ai nuovi linguaggi e ai nuovi volti della danza contemporanea si conclude sabato con un doppio, singolare appuntamento all’aria aperta. Con due repliche alle 18 e alle 20 va in scena in Piazza Grimana “Save the last dance for me“ del coreografo e danzatore Alessandro Sciarroni (foto sotto), Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza 2019.

Nello spettacolo, Sciarroni lavora assieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini (foto sopra) sui passi di un ballo bolognese chiamato Polka Chinata. Si tratta di una danza di corteggiamento eseguita in origine da soli uomini e risalente ai primi del ‘900: fisicamente impegnativa, quasi acrobatica, prevede che i danzatori abbracciati l’un l’altro, girino vorticosamente mentre si piegano sulle ginocchia quasi fino a terra. Il lavoro nasce in collaborazione con Giancarlo Stagni, un maestro di balli Filuzziani che ha ridato vita a questa antica tradizione grazie alla riscoperta e allo studio di alcuni video di documentazione risalenti agli anni ’60. Sciarroni ha scoperto questa danza nel dicembre 2018 quando era praticata in Italia solo da 5 persone in tutto e da lì ha avviato un progetto di rilancio che si articola in una performance eseguita dai due danzatori e in una serie di workshop per diffondere e ridare vita a questa tradizione popolare in via d’estinzione.

A Perugia il workshop gratuito con Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco Giannini si terrà venerdì 9 dalle 18.30 alle 20.30 al Morlacchi: sarà un momento di scambio e di vicinanza, con l’obiettivo non di diventare esperti ballerini di polka chinata ma di creare una comunità e trasmettere i passi di questo antico ballo a quante più persone possibile. Il laboratorio è aperto a tutti e non è richiesta nessun tipo di esperienza e per iscriversi (o per informazioni) basta inviare una mail all’indirizzo: [email protected] con oggetto “Workshop Save the last dance for me”, indicando nome cognome, età e numero di telefono. Chiude quindi in bellezza “Perché non ballate?“ che nell’arco di cinque proposte ha acceso i riflettori sulle più significative esperienze della nuova danza. I biglietti per sabato si possono prenotare al Botteghino Tsu, allo 075. 57542222, acquistare al Morlacchi e online su www.teatrostabile.umbria.it

Sofia Coletti