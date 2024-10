Mongiovino, i 500 anni del Santuario. Festa tra mostra, percorsi e musica

Il Santuario della Madonna delle Grazie in Mongiovino di Panicale, nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, celebra il 500° anniversario. Nel 1524 si diede inizio infatti alla costruzione di una chiesa, la cui parte muraria fu terminata quattro anni più tardi e successivamente rivestita di pietra arenaria ed abbellita dall’opera di valenti scalpellini, falegnami, fabbri e pittori italiani e fiamminghi i quali lasciarono opere che ancora oggi possono essere ammirate tra cui gli affreschi del Pomarancio realizzati in collaborazione con il fiammingo Jan Wrage.

Per sabato 19 ottobre è in programma l’evento "Mongiovino 500: celebrazione di cinque secoli di storia del Santuario, tra arte e spiritualità". Il pomeriggio si aprirà con la presentazione del libro ’Umbria Patrimoni’, una raccolta fotografica di scatti di Giovanni Tarpani che ritraggono in modo poetico le bellezze storico artistiche meno conosciute della nostra regione, commentati dallo storico dell’arte Elvio Lunghi. All’interno del Santuario i due autori dialogheranno con Gianluca Bellucci per raccontare il loro progetto artistico, dove l’arte antica dialoga con la contemporaneità. A seguire si potrà visitare la relativa mostra allestita con alcuni degli scatti più suggestivi dedicati al Santuario della Madonna di Mongiovino. La mostra è situata all’interno degli spazi di recente recuperati nell’attiguo complesso monumentale.

Altro momento significativo è il percorso Ritratto del Santuario di Mongiovino, straordinaria bellezza segnata dal tempo, all’interno della vicina Chiesa di San Martino. L’allestimento è stato realizzato con studi e rilievi grafici del Santuario a cura di Ivano Malizia. Apre e chiude la presentazione del volume la Corale ’Berardo Berardi’ di Tavernelle, diretta dal Maestro Leonardo Lollini, con un repertorio musicale rinascimentale. Interverranno Don Alessandro Segantin, Rettore del Santuario (nella foto), rappresentanti del Comune di Panicale, la Presidente dell’Associazione Mongiovino-Valnestore Lidia Rossi. L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Mongiovino -Valnestore in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Panicale.