Modifiche alla viabilità per il Carnevale

GUBBIO - Oggi, in occasione del Carnevale dei Ragazzi, dalle 13 alle 19 sono previste alcune modifiche alla circolazione del traffico, per far sì che la manifestazione possa svolgersi nel migliore dei modi e senza intoppi. In particolare, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione in Piazzale Martiri Umbri della Resistenza (parcheggio Coop), Via Perugina (tratto compreso tra Via del Mausoleo e Largo di Porta Marmorea), Via Mazzatinti, Via Reposati, Piazza San Pietro, Via Armanni, Via Cairoli, nonché il parcheggio a pagamento di Piazza Quaranta Martiri. Tutte vie attraversate dalla sfilata di carri, maschere e costumi che partirà alle 15 da Piazzale Martiri Umbri della Resistenza per poi proseguire nelle vie del centro sopra indicate (per le quali è ovviamente previsto anche il divieto di transito) fino alla conclusione in Piazza 40 Martiri nel tardo pomeriggio.