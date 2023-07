Mobili Paolo riaccende le insegne "Un’azienda che ha 50 anni di storia"

– Mobili Paolo dopo 15 anni di stop rientra in pista e lo fa ‘su chiamata’ di un’azienda barese di consolidata esperienza nel campo della produzione di cucine d’arredo, il Gruppo Turi, che nell’ambito di un progetto di espansione aziendale ha individuato nell’area commerciale corcianese il luogo in cui farlo attecchire e in Mobili Paolo il partner a cui affidare la gestione del nuovo punto vendita Net Cucine. Il negozio monomarca specializzato nella vendita di cucine, appunto, è stato inaugurato dal sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che ha proceduto con il tradizionale taglio del nastro, aprendo formalmente le porte della nuova struttura da 220 metri quadrati. Presenti, inoltre, i soci dell’azienda Mobili Paolo, Andrea Votini, Gianluca Antonini e Luigi De Rivo, il consulente d’arredo Daniele Pellegrino e, in rappresentanza della famiglia Turi, Gabriele e Alessandra, oltre all’agente di vendita per l’area Umbria-Marche Andrea Salvatori. "Questo punto vendita fa parte della seconda fase della rinascita dell’azienda", ha spiegato Votini, figlio di Giacomo detto ‘Paolo’ il quale insieme alla moglie Paola Ranieri aveva avviato l’attività di commercializzazione di mobili a metà anni ’70, situata tra Grutti e San Terenziano, nel Comune di Gualdo Cattaneo, chiusa poi nel 2010. "La prima fase si è conclusa a febbraio con il riacquisto della struttura di Grutti – spiega Votini –, la seconda fase inizia con l’apertura di questo punto vendita e a ottobre riparte a pieno il progetto di rilancio del gruppo. La nostra è un’azienda molto conosciuta in Umbria, che sta nel settore da 50 anni".