Missione e Salute, Misericordia offre servizi gratuiti a Tuoro e Castiglione del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO – Arriva oggi "Missione e salute: ci prendiamo cura di tutti, anche di te", l’iniziativa della Misericordia a Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago. Un pulmino attrezzato sarà fermo in piazza Municipio a Tuoro oggi dalle 9 alle 13 e poi a Castiglione del Lago in viale Brigata Garibaldi dalle 15 alle 20. Si tratta di un ambulatorio mobile con l’obiettivo di promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito. Nell’ambulatorio si potrà avere una visita cardiologica, il controllo dell’ossigeno nel sangue, la misurazione della pressione e avere informazioni sull’assistenza di base: tutto completamente gratuito. "Posso anticipare – spiega Ivo Massinelli, Governatore della Misericordia di Castiglione del Lago (nella foto) che dirige anche le Misericordie di tutta l’Umbria – che in Umbria siamo in attesa di avere un ambulatorio mobile fisso e autonomo ad uso del nostro coordinamento regionale: il progetto, già presentato l’anno scorso, è in dirittura d’arrivo e contiamo di inaugurare il mezzo in autunno".