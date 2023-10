Miss Italia La sfida delle reginette umbre

Undici bellezze umbre in gara per un posto al sole. Con le prefinali nazionali che si aprono oggi a Corigliano-Rossano, in Calabria, entra nel vivo la sfida di Miss Italia 2023 che a novembre, dopo le finali di Salsomaggiore, decreterà la più bella d’Italia.

Dopo le finali regionali, si riparte dunque con le prefinali nazionali, che si terranno da oggi a domenica nel Bv Airone Resort nel Comune di Corigliano-Rossano: a rappresentare il Cuore Verde sono undici miss, con la speranza di riportare a casa l’ambita corona di Miss Italia che manca dal 2010 quando trionfò la folignate Francesca Testasecca. Di loro dieci saranno in gara nelle prefinali visto che Miss Umbria 2023, Greta Narcisi (nella foto sopra), vincitrice del titolo il 2 settembre a Bastia, entra di diritto nella rosa delle prime venti finaliste di Miss Italia 2023, insieme a tutte le miss regionali. Le altre dieci (nella foto sotto), invece partecipano alle prefinali per un totale di 210 ragazze di tutta italia tra le quali una commissione tecnica sceglierà venti finaliste, una per regione.

Le dieci prefinaliste umbre sono Rachele Bonci, Miss Rocchetta Bellezza Umbria; Sofia Fucini, Miss Miluna Umbria; Arianna Pizzoni, Miss Framesi Umbria; Maddalena Magrini, Miss Sport Givova Umbria; Linda Ficara, Miss Cinema Dr. Kleein Umbria; Yasmine Sekrouf , Miss Sorriso Umbria; Silvia Armillei, Miss Eleganza Umbria e MIss Social Umbria, Clelia Andreucci, Miss prefinalista 2022 Umbria e Alessandra Marini, Miss Perugia. Il raduno di Corigliano sarà un vero e proprio “ritiro” per le ragazze, una fase di preparazione alle finali. E’ un obiettivo della patron Patrizia Mirigliani: dar vita a una forma di Accademia nella quale le miss sono affidate per cinque giorni ai loro coach, maestri nel loro campo.

E a novembre la destinazione è Salsomaggiore Terme dove Miss Italia torna, a distanza di 13 anni, per le finali di questa edizione, da martedì 7 a sabato 11 con 40 finaliste, due per regione. Già pronta Greta Narcisi “Miss Umbria“, 19 anni compiuti il 23 settembre e 84esima regina della bellezza umbra. Vive a Bastia con la famiglia, il papà Mirko è agente di commercio, la mamma Cinzia lavora nella pasticceria della nonna e nel 1998 ha partecipato anche lei a Miss Italia, arrivando a Salsomaggiore, ma senza entrare in gara per il titolo. Greta ha un fratellino di 10 anni, Giorgio, ama la danza e sogna una carriera nella moda.

Sofia Coletti