Misericordia: un nuovo mezzo per i disabili

ASSISI – Una raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo da 9 posti attrezzato per il trasporto disabili: è l’obiettivo che si pone la Misericordia di Assisi che da oltre vent’anni opera al servizio del territorio con le sue tante attività in ambito socio-sanitario, di assistenza alla popolazione e di supporto alle manifestazioni che vengono svolte. Misericordia che, a un anno dall’insediamento del nuovo direttivo che ha portato Gianluca Tili alla carica di Governatore, punta sempre di più a impegnarsi per mantenere e ampliare i servizi erogati cercando di coinvolgere sempre più volontari nelle iniziative portate avanti. Il sodalizio conta su una cinquantina di volontari (di cui circa la metà operativi) con un parco mezzi che annovera 3 ambulanze, 2 mezzi trasporto disabili, un pickup per protezione civile/ antincendio e una vettura trasporto sangue e organi. "Contestualmente all’insediamento del nuovo direttivo – spiega il Governatore Tili – l’associazione ha cambiato la sede legale e operativa individuando sempre a Palazzo di Assisi. E’ iniziato anche un processo di riorganizzazione amministrativo/contabile che ha portato al passaggio alla fatturazione elettronica con tutti gli enti con cui operiamo". Sono stati avviati inoltre numerosi progetti riguardanti i servizi come le rinnovate convenzioni per trasporti sanitari con la Usl e per gli alunni disabili del Comune di Valfabbrica, la stipula della convenzione con Azienda Ospedaliera Perugia per dimissioni, l’attivazione del servizio “Assisi per tutti”, per l’abbattimento barriere architettoniche.