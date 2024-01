"Ministro della Cultura e nuovo direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria uniscono le forze per il rilancio dei musei umbri"

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha incontrato il nuovo direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Costantino D’Orazio. "Abbiamo messo a punto idee e progetti per un grande rilancio dei musei umbri" ha scritto il ministro in un post. D’Orazio commenta. "Ringrazio il ministro per la fiducia e confido nel fatto che riusciremo ad ottenere grandi risultati per mettere l’Umbria al centro della mappa culturale italiana, grazie soprattutto all’eccezionale gruppo di lavoro con cui sto già lavorando in tutta la regione".