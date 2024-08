Minaccia con una siringa l’autista dell’autobus

ASSISI - Episodio dai contorni ancora tutti da definire, l’altra notte, nella zona del complesso sportivo dello Stadio degli Ulivi in località Fossa Caroncia: l’autista di un autobus da turismo, sceso dal proprio veicolo per raggiungere una vicina struttura alberghiera, sarebbe stato avvicinato da un uomo intenzionato a rapinarlo minacciandolo con una siringa. Ci sarebbe stata una reazione veemente che avrebbe mandato all’aria i piani del rapinatore che sarebbe stato costretto auna precipitosa fuga. Immediato l’allarme, anche per la presenza, in zona, di altre persone che hanno consentito l’intervento, in tempi rapidissimi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi le cui indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, nella serata di giovedì, intorno alle 21.30, l’autista di un pullman turistico, dopo aver fatto scendere un gruppo di turisti presso la struttura alberghiera presente nella zona di via Giovanni Renzi, avrebbe raggiunto la vicina zona dove è possibile parcheggiare i veicoli, poco distante dall’hotel. Al momento di scendere un uomo si sarebbe avvicinato e minacciandolo con la siringa e avrebbe chiesto i soldi all’autista. Ma il conducente ha opposto resistenza, chiedendo aiuto. Un comportamento inaspettato che ha fatto saltare i piani del rapinatore che se la sarebbe data a gambe in una zona impervia. E’ scattato l’allarme con l’arrivo dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi.

Maurizio Baglioni