Minacce e offese alla premier. Un perugino rinviato a giudizio

Si sarebbe finto un ex militare e dietro questa "maschera" si sarebbe nascosto per insultare, via social, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per questo, un 46enne perugino è stato rinviato a giudizio. È accusato di minacce pluriaggravate e diffamazione nei confronti della premier. L’uomo è stato ritenuto l’autore di messaggi diffamatori e minacciosi apparsi sui social network lo scorso ottobre a firma di un sedicente ex militare italiano. In seguito alla querela presentata dal presidente, gli uomini della Digos di Vercelli avevano effettuato degli accertamenti utili a identificare l’autore, per l’accusa un 46enne residente a Perugia. Lo stesso, era emerso da ulteriori accertamenti, era stato già indagato e rinviato a giudizio davanti al tribunale di Perugia, per fatti analoghi, sempre riguardanti la presidente del Consiglio, risalenti al 2023. Di conseguenza, individuata in Perugia la sede legittima per quanto riguarda la competenza territoriale in virtù proprio del precedente, l’ufficio guidato da Raffaele Cantone ha proceduto con le indagini, notificando la conclusione dell’attività all’indagato che, nel corso delle indagini stesse, riferisce la Procura della Repubblica, non ha chiesto di essere sentito né ha fornito spiegazioni sull’accaduto e sulle contestazioni che gli sono state mosse. Disposto il rinvio a giudizio, l’udienza predibattimentale è stata fissata per il 12 febbraio del prossimo anno.