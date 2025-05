Migliori risultati 2025. I premi di OrvietoSport

ORVIETO Con un grande successo di partecipazione va in archivio l’edizione numero 16 del premio “OrvietoSport“, il momento conclusivo della stagione sportiva 2024/2025 che la testata locale orvietana dedica a quelli che, a proprio giudizio, sono stati i migliori risultati. Presenti la sindaca, Roberta Tardani, l’assessore allo sport, Piergiorgio Pizzo, il presidente del Consiglio comunale, Stefano Olimpieri, Fabio Moscatelli del Coni Umbria e della Fitp Federazione Italiana Tennis e Padel-Umbria, il vicesindaco di Baschi, Fabio Carloni. Il premio "Squadra dell’anno" in questa edizione è andato a due squadre, alla Orvieto Volley Academy 2a Div e all’Orvieto Fc, che nei rispettivi campionati hanno conquistato la promozione. La Targa “Giulio Ladi“ è stata consegnata alla giornalista Luana Pioppi, mentre la Targa “Valeria Gribaudo“ ad Andrea Pelucchi, premio alla carriera per Carlo Moscatelli, alla memoria per Federico Grillo. Menzioni speciali per Gianni Anselmi (premio Inossidabili), per Carmen Nenna, capocannoniere in forza al Todi Calcio femminile. A condurre la cerimonia le colonne storiche del quotidiano che dal 2008 racconta lo sport locale: il giornalista Marco Gobbino, Luisa Calistri e Luisiana Nenna.