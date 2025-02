Michele Leoni resta il coordinatore

SPOLETO Michele Leoni (foto) confermato alla guida di Fratelli d’Italia Spoleto. È il risultato del Congresso cittadino dei partito della Premier Giorgia Meloni che si è tenuto alla presenza del presidente del congresso, avvocato Marco Cesaro, vicesindaco di Foligno. "Ringrazio tutti gli iscritti che hanno voluto riporre ancora una volta in me la loro fiducia – ha affermato Leoni -, il nostro principale campo di gioco, infatti, si chiama Spoleto. Occorre tornare al coraggio e alla visione dei nostri predecessori riunendo il centrodestra, accantonando i problemi e le invidie che ci hanno contraddistinto nel recente passato". I complimenti al riconfermato coordinatore cittadino sono arrivati dal coordinatore regionale, l’onorevole Emanuele Prisco, dal senatore Franco Zaffini, dall’europarlamentare Marco Squarta, dal coordinatore provinciale Alessandro Moio e dal capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Cretoni. Nominati anche gli altri rappresentanti di segreteria: vicecoordinatore, nominato dallo stesso Leoni, sarà Stefano Polinori, imprenditore spoletino, insieme ad Alessandro Barattani e Ilaria Frascarelli. Per quanto riguarda i dipartimenti: Enrico Paciotti (organizzazione), Marika Aielli (affari e pubblica amministrazione), Luigi Battaglini (professioni e politiche sociali), Emanuele Baldini (innovazione e cultura), Simona Del Frate (economia e finanze), David Militoni (comunicazioni), Pietro Bellini (imprese e mondo produttivo), Andrea Alessandro Verdiani (sport e turismo) ed Alessandro Campana (responsabile gioventù nazionale). Al Congresso hanno portato il proprio saluto diversi esponenti locali dei partiti di centrodestra.