Michele Bravi in concerto all’Anfiteatro Romano

Dopo il successo del suo ultimo progetto, Michele Bravi (nella foto) torna dal vivo con una data speciale: venerdì 4 luglio si esibirà all’Anfiteatro Romano di Terni nell’ambito della rassegna “Tributo d’Autore“, alla sua tredicesima edizione.

Classe ’94 e originario di Città di Castello, Michele Bravi è una delle voci più intense e sensibili del panorama italiano: dopo la vittoria a X Factor nel 2013, ha intrapreso un percorso fatto di continua evoluzione e ricerca, ricco di autenticità e profondità espressiva. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2017 “Il diario degli errori”, che lo ha consacrato al grande pubblico, e nel 2022 con “Inverno dei fiori”. Adesso, con il suo nuovo singolo, “Lo ricordo io per te” , Bravi ha dato vita a un progetto multidisciplinare che comprende un libro dedicato ai suoi nonni e un cortometraggio da lui stesso diretto, con protagonista Lino Banfi.

Il concerto del 4 luglio sarà anche un sentito omaggio alla sua terra d’origine, l’Umbria, con biglietti in vendita da domani, sul circuito Ticketitalia e nei rivenditori abituali.

Nell’ambito della rassegna verrà inoltre lanciato a breve il contest “Terni canta d’Autore”, rivolto ai giovani cantautori. Dopo un’attenta selezione, i finalisti si esibiranno in una serata speciale nel centro storico di Terni, prevista per il primo fine settimana di settembre. Tributo d’Autore 2025 si concluderà il 20 settembre con il concerto di Francesco Renga, atteso al PalaTerni per il gran finale di una rassegna che celebra la musica autentica e i suoi protagonisti.