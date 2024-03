Michele Bravi, duetto ’charmante’. Stavolta canta con Carla Bruni

L’artista tifernate Michele Bravi torna con un duetto speciale insieme a Carla Bruni dal titolo "Malumore francese". E’ il terzo estratto dal nuovo album "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" (Emi Records Italy/Universal Music Group) in uscita il 12 aprile. Sul suo profilo Instagram, Michele ha descritto in poche parole cosa ha significato per lui questa collaborazione: "Un sogno sentire la seta della voce di Carla muoversi su una mia melodia, sono tanto tanto emozionato…", ha scritto come didascalia alla foto che lo vede insieme alla cantante francese, nonché top model ed ex première dame. Il brano vede le voci dei due cantautori rincorrersi creando un mix di sensualità e ironia. Attraverso versi poetici in francese, sussurrati dalla voce di Carla Bruni "si racconta il desiderio di un amore eterno che può durare solo un istante. La struggente combinazione di desiderio e rimpianto emerge mentre l’artista riflette su sensazioni di perdita e dolore". La melodia e le atmosfere della canzone raccontano le ‘notti francesi’ con la voce di Carla per un brano sospeso tra desiderio ed erotismo il cui vero titolo è "malumore Francese feat. Carla Bruni".

Ma quella con l’ex top model non è l’unica collaborazione ‘importante’ che c’è nell’album. Anche lo stilista Antonio Marras ha partecipato al progetto di Michele Bravi disegnando la cover: "Un’artista tra i più visionari e romantici della scena, un’eccellenza della creatività italiana in tutte le sue forme che sono orgoglioso di poter chiamare ‘ispirazione’ e ‘amico’. Grazie Antonio per questo regalo immenso", ha detto Michele che a maggio sarà a teatro per due speciali anteprime, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. Michele Bravi, 29 anni, originario di Città di Castello, è reduce anche da una interessante esperienza cinematografica con Saverio Costanzo nel film "Finalmente l’alba". "Un sogno enorme quello di dare volto e voce a uno dei personaggi del kolossal diretto da uno dei più grandi maestri del nostro cinema", ha detto Bravi, arrivato alla sua seconda esperienza cinematografica dopo la partecipazione nel 2022 al film "Amanda" di Carolina Cavalli.