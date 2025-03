’Mi chiamo Tina Modotti’. Alla Galleria c’è il libro di Alba Scaramucci

Appuntamento oggi alle 17.30 alla Galleria Nazionale dell’Umbria, alla Sala Conferenze al terzo piano dove verrà presentato il volume “Mi chiamo Tina Modotti. Sulle ali della libertà” di Alba Scaramucci, edito da Futura Libri. La straordinaria artista si racconta a una donna matura: è interessata che si guardi anche a quegli angoli increspati del suo cuore, alle emozioni, forse non sempre considerate a sufficienza. Per questo ci si focalizzerà sui momenti della sua vita che le sono particolarmente cari nel ritratto di una personalità poliedrica. Una donna dallo spirito libero, che attraversa miseria, fama, arte e impegno rivoluzionario, arresti e persecuzioni. Cittadina del mondo, Tina Modotti è anche ammirata per la passione e per la coerenza delle sue azioni. L’autrice Alba Scaramucci racconterà la sua ricerca sulla figura di Tina Modotti e il processo che l’ha portata a scrivere questo racconto intimo e profondo. Ad affiancarla ci saranno Fabrizio Bracco, storico, Caterina Bon Valsassina, storica dell’arte, e Marco Giugliarelli, fotografo. L’ingresso è libero e senza prenotazione.