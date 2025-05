Metrobus, avanti con i lavori. La sindaca visita i cantieri: "Stiamo rispettando i tempi"

I cantieri del Metrobus stanno rispettando i tempi. E’ quanto emerso durante un sopralluogo della sindaca Vittoria Ferdinandi accompagnata tra gli altri dalla dirgente, Margherita Ambrosi, dalla comandante della polizia locale Nicoletta Caponi e dal Maggiore Isabella Lucarelli. Le tappe del sopralluogo hanno riguardato Fontivegge, San Sisto e l’area antistante l’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Durante la visita, è stato possibile valutare lo stato di avanzamento dei lavori che quindi dovrebbero concludersi nel giro di un anno. Nel corso dei sopralluoghi è stato espresso apprezzamento per il ritmo con cui, seppur tra difficoltà e imprevisti, stanno procedendo i lavori, per la cura nella gestione della segnaletica nei pressi dei cantieri e, soprattutto, per l’attenzione che le imprese impegnate stanno riservando all’informazione e all’assistenza ai cittadini. Un’attenzione, quella rivolta ai residenti e agli utenti delle aree interessate, che per l’amministrazione costituisce un elemento essenziale per poter assicurare la coesistenza tra operatività dei cantieri e qualità della vita urbana. La presenza della Polizia Locale testimonia l’impegno condiviso nel garantire sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate dai lavori, in particolare nell’area dell’ospedale Santa Maria della Misericordia dove è in servizio, tutte le mattine, una pattuglia per garantire in particolare la circolazione del trasporto pubblico e il corretto utilizzo degli spazi di sosta per i veicoli a disposizione delle persone con disabilità. Il sopralluogo si inserisce nell’ambito di una costante attività di monitoraggio e dialogo tra amministrazione comunale, la direzioni lavori e le imprese esecutrici e cittadini, con l’obiettivo di accompagnare al meglio ogni fase del progetto. In viale San Sisto intanto proseguono i lavori del collettore fognario e del Metrobus stesso che avanzano lungo la via con provvedimenti di divieto di transito fino al 15 giugno nel tratto compreso fra il civico 461 e 447. Tutte le info su https://www.metrobusperugia.it/