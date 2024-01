’Metrobus’ a Tavernelle. Mezzi pubblici elettrici per ospedale e Fontivegge

La fermata terminal sarà realizzata entro l’anno in corso, con la previsione finalmente confermata per il servizio che andrà a modificare "in modo radicale, innovativo e sostenibile il trasporto pubblico della direttrice Perugia-Trasimeno Sud". Sarà la terza tratta del servizio Metrobus-BRT, quella che interesserà direttamente la Valnestore e che vedrà la realizzazione di un terminal a Tavernelle (in Piazza Amendola). Il progetto esecutivo, già finanziato, per la realizzazione della stazione terminal di Tavernelle è ormai ai nastri di partenza: un innovativo sistema di trasporto elettrico, che si basa su un concetto avanzato di mobilità su gomma, quindi tramite autobus elettrici che viaggiano su strada in sede propria o promiscua.

La terza tratta, quella che giungerà a Tavernelle, e per la quale le comunità del Trasimeno auspicano la definitiva conferma nel piano regionale ove è finalmente prevista, connetterà la Valnestore direttamente con la stazione ferroviaria di Fontivegge e con l’ospedale Santa Maria della Misericordia (con transito a corsia facilitata nei tratti urbani della Pievaiola) e da lì sarà possibile raccordarsi con le altre direttrici del trasporto pubblico, quali ad esempio i collegamenti all’aeroporto di Assisi. Il collegamento prevederà corse orarie, realizzate con nuovi mezzi elettrici di grande portata (snodati da 18 metri). "Questa è una notizia fondamentale, voluta e perseguita in anni di lavoro d’intesa tra territori – commenta il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini - per la quale ringraziamo la Regione nell’averne condiviso l’importanza. Con il sindaco Roberto Ferricelli abbiamo lavorato per farlo diventare una strategia dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, che ha infatti posto questo obiettivo come uno dei principali per le connessioni dei nostri comuni, unitamente all’ammodernamento della strada Moianese s.p. 209 per il collegamento con Chiusi per cui continuiamo la nostra battaglia. Un ringraziamento va poi ai due capigruppo in consiglio comunale, Marco Meloni e Virginia Marchesini, entrambi impegnati per il raggiungimento dell’obiettivo, a testimonianza che sulle questioni strategiche non devono esistere distinzioni politiche ma unità d’intenti nell’interesse delle comunità". Il terminal di Tavernelle diventerà poi il riferimento per Trasimeno e Alto Orvietano.