Sono in corso i lavori per il ripristino dell’alveo e la messa in sicurezza del Tescio dopo l’alluvione del 23 giugno 2023 che provocò danni, disagi e timori. "L’impresa sta procedendo con i lavori che abbiamo affidato non appena si è reso disponibile l’ulteriore finanziamento della Regione per un importo di 400.000 euro – spiega Marcello Rosignoli, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –. Le opere in corso riguardano la sistemazione dell’alveo del fiume e il ripristino degli argini, danneggiati dalla piena. La passerella, nel tratto in cui il fiume confluisce nel Chiascio, è stata sollevata e spostata per permettere l’adeguamento sismico, per poi essere riposizionata una volta terminate le operazioni in corso e anche il restauro del manufatto, così da ripristinare il passaggio. I lavori stanno procedendo, con la speranza di concludere in tempi rapidi, compatibilmente con gli aspetti legati al meteo e comunque non oltre febbraio 2025 come attuale termine ultimo da contratto".

Sul piano pratico, intanto, si è conclusa la manutenzione straordinaria che hanno consentito la riapertura della passerella pedonale sul Tescio in zona Campiglione unendo la zona del centro sociale - via della Trebbiatura con l’altra sponda con via Sardegna-via Montefalco. E il percorso verde? "Ci sono delle parti che sono crollate e pertanto sarà necessario un altro progetto e ulteriori finanziamenti per un intervento che richiederà necessariamente la collaborazione di Regione e Demanio ", spiega ancora Rosignoli.