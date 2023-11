Mercato Scoperto, game over. Se ne va l’ultimo negozio

Adesso è stata risolta anche la concessione con l’ultimo commerciante di piazza del Circo: la ditta Costantino Messina ha concordato con il Comune il rilascio dei box 2 e 3 "non alimentari" e questo consentirà lo smantellamento delle strutture entro la fine dell’anno. Arriva così a conclusione un capitolo niente affatto edificante per l’amministrazione comunale. Quello spazio, si sapeva, sarebbe stato provvisorio in vista del ritorno delle attività al Mercato Coperto. E i tre commercianti di generi alimentari sono tornati alla terazza di piazza Matteotti, mentre gli altri sei che vendevano prodotti non alimentari in piazza del Circo, pian piano avevano chiuso. L’unica concessione rimasta in piedi era quella di Messina che ora, venendo meno, non avrà più ovviamente alcun obbligo dei canoni di occupazione della struttura. Tutto questo poiché, come riporta la delibera di Giunta, entro il 31 dicembre deve esser effettuata la rendicontazione alla Regione dei lavori effettuati al Mercato coperto, che comprendono smantellamento dei box di piazza del Circo non più occupati.

Il "Mercato Scoperto" di piazza del Circo venne inaugurato nel 2016 proprio per i lavori alla storica struttura di piazza Matteotti e nel giro di duetre anni gli operatori sarebbero dovuti tornare al loro posto. In reatà sono rimasti lì per quasi sette anni. E i box? Si parlò si un loro riutilizzo, ma poi il calcolo costi-benefici fece optare il Comune per la rottamazione (che è costata 25mila euro, più i 284mila che servirono ad allestire piazza del Circco). Ora vedremo che fine faranno questi ultimi dieci box.

Michele Nucci