Mercato Europeo. Taglio del nastro

FOLIGNO Inaugurata ieri l’edizione 2025 del Mercato Europeo che propone 70 espositori, fino a domenica: è una vetrina di artigianato e particolarità gastronomiche provenienti dall’Europa ma non solo. Al taglio del nastro il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, e il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni. La manifestazione - l’appuntamento nella città umbra è giunto alla sesta edizione - è promossa da Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) e Confcommercio Umbria, patrocinata dal Comune. I banchi degli espositori, aperti dalle 9 alle 24, sono proposti nel centro storico tra Piazza della Repubblica, Largo Carducci, Via Umberto I, Piazza Matteotti. Tanti i banchi che presentano offerte culinarie: gastronomia tipica sarda, brasiliana, la paella spagnola ma pure i biscotti della Bretagna. Spazio anche per prodotti francesi (tè, spezie e infusi), per il miele delle valli alpine, le specialità al pistacchio di Bronte. Tra le novità le empanadas argentine, i bulbi olandesi, l’artigianato scozzese ma anche la pasta italiana. Di rilievo anche due stand piemontesi con ‘cioccolatoni’ da Cuneo e distillati di erbe di montagna, da una azienda di produzione agricola di Novara. Presenti anche i foulard in bamboo e lo speck austriaco. Diversi i curiosi che hanno sfidato la pioggia incessante che non ha risparmiato tutto il pomeriggio di ieri il centro storico folignate, senza però impensierire i numerosi visitatori del Mercato europeo.