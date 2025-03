Mercato Europeo, nuova stagione. Settanta espositori da diversi Paesi

FOLIGNO Settanta gli espositori che parteciperanno , dal 14 al 16 marzo, alla sesta edizione del Mercato Europeo, una vetrina di artigianato e particolarità gastronomiche provenienti dall’Europa ma non solo. La manifestazione, che sarà aperta proprio dall’appuntamento di Foligno e che tocca tante città italiane, è promossa da Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) e Confcommercio Umbria e patrocinata dal Comune. Al Mercato Europeo i banchi degli espositori saranno proposti nel centro, tra Piazza della Repubblica, Largo Carducci, Via Umberto I, Piazza Matteotti e potranno gustare la gastronomia tipica sarda, brasiliana, la paella spagnola ma pure i biscotti della Bretagna. "Le novità di quest’anno sono le empanadas argentine, i bulbi olandesi – ha annunciato Federico Zelli (Fiva) – l’artigianato scozzese ma anche la pasta italiana. Di rilievo anche due stand piemontesi con ‘cioccolatoni’ da Cuneo e distillati di erbe di montagna". Presenti anche i foulard in bamboo e lo speck austriaco. Il presidente della Confcommercio, Aldo Amoni, ha parlato di "manifestazione importante di un mercato diverso, più consistente". Per l’assessore al turismo, Michela Giuliani, "c’è tanta attesa per il ritorno di questo mercato che apre la bella stagione. Per il sindaco Stefano Zuccarini "il Mercato Europeo si conferma un evento che ci qualifica sempre di più".