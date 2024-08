Mense e trasporto scolastico: pubblicato il bando per le iscrizioni

GUBBIO – Manca sempre meno alla riapertura delle scuole, e proprio per questo è stato pubblicato online il bando per le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico del Comune di Gubbio per l’anno scolastico 2024/2025 che scadrà il prossimo 4 settembre. Si ricorda che gli utenti già iscritti nel precedente anno dovranno procedere al solo rinnovo, i nuovi iscritti dovranno procedere con il bando. In caso di necessità di assistenza tecnica nella compilazione e invio delle domande, Digipass Gubbio offre un servizio gratuito di sostegno per espletare questi passaggi. L’ufficio si trova in via Gioia, 6 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Giovedì 29 agosto e lunedì 2 settembre, oltre al normale orario di apertura sarà possibile usufruire del servizio anche dalle ore 15 alle ore 18, tutto grazie ai volontari del Servizio Civile Universale che supporterà gli utenti nella compilazione. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0759237291 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].