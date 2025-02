“Medea“ di Euripide rivive al Torti di Bevagna

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel 2022 con la produzione di “Elettra“, Bevagna torna a confrontarsi con il teatro greco. All’interno della prima stagione di teatro e musica, interamente prodotta dalla Proloco, questo week-end va in scena al Teatro Torti “Medea“, adattamento della celebre tragedia di Euripide, per la regia di Gabriele Furnari Falanga, in una produzione della compagnia Agape: Lo spettacolo (domani e sabato alle 21, domenica alle 17) promette di restituire tutta la visceralità e la tensione emotiva di un dramma antico, ma straordinariamente attuale. A interpretare i protagonisti di questa storia di vendetta, dolore e potere saranno Diletta Masetti, Fulvio Pepe, Giordano Agrusta e lo stesso Gabriele Furnari Falanga.

La storia di Medea è una storia di passione, tradimento e vendetta: tradita e abbandonata dal marito Giasone, condannata all’esilio con i suoi figli, intrappolata in una società dominata da tradizioni patriarcali e vittima di pregiudizi, Medea trasforma la sua disperazione in una determinazione feroce. La vendetta sarà il suo ultimo atto, l’unico modo per ribaltare il destino che le è stato imposto.

Ad arricchire questa nuova produzione una colonna sonora originale composta da Ramberto Ciammarughi, mentre la realizzazione sonora sarà curata da Francesco D’Oronzo. La forza visiva dello spettacolo sarà esaltata dalle scenografie e dai costumi di Francesca Filippini, con il supporto alla regia di Alen Galante. Biglietteria e info al 379.2980055, prevendite sul circuito www.eventbrite.it.