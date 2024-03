"Maury’s" di Bastiola, la zona è dissequestrata

BASTIA UMBRA – Dopo mesi, finalmente, l’area del Maury’s di Bastiola interdetta a causa dell’incendio del 13 aprile 2023 è stata dissequestrata dopo la conclusione delle indagini da parte delle autorità giudiziarie. Come conseguenza pratica, pertanto, i soggetti interessati dovranno procedere alla bonifica e alla rimozione dei rifiuti e dei materiali rimasti. Un passo importante per superare la situazione di degrado attuale e in vista della ricostruzione del magazzino- Al sopralluogo, effettuato nel pomeriggio di ieri l’altro, oltre ai rappresentanti e tecnici delle società interessate e al direttore e custode dell’area sottoposta a sequestro, erano presenti, il Commissario e il Sovrintendente della Polizia di Stato, funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il vice comandante del Corpo della Polizia Locale, il responsabile del Servizio tutela del territorio del Comune di Bastia Umbra, personale di Arpa Umbria e personale dell’Azienda Sanitaria Locale Umbria 1. Inoltre, era presente anche l’impresa incaricata di effettuare la rimozione dei rifiuti, i cui lavori, secondo il cronoprogramma presentato a seguito dell’ordinanza del sindaco dell’aprile dello scorso anno, avranno una durata di circa 8 settimane decorrenti dalla data di dissequestro, avvenuta in data 19 marzo 2024. Un primo passo verso la normalità, sollecitata più volte da parte del Comune di Bastia Umbra, segnalando la situazione di degrado dell’area. "A questo – aggiunge il sindaco Paola Lungarotti -, come ci è stato annunciato, seguirà la ricostruzione del magazzino, così da ritornare ad una compiuta normalità anche dal punto di vista commerciale e della vivacità a cui eravamo abituati".